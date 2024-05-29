علاء عابد: القمة المصرية- الصينية رسالة للعالم فى توقيت حساس

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني، خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، لافتا إلى أن القمة جاءت فى توقيت مهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح عابد، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، أن توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم خلال هذه القمة يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوطيد الشراكة بينهما، وسيسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلدين.

تابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، بما يعد رسالة للعالم حول تطورات العلاقات العربية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، لتناول حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ونبذ أعمال العنف والتطرف وجرائم التعدي على حقوق الغير وجرائم الإبادة الجماعية الذي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود ازدواجية من السياسة الغربية والمجتمع الدولي، كما متوقع أن تتطرق المباحثات إلى محاولات وقف التصعيد الإجرامي والعمليات المتهورة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

أشار النائب علاء عابد إلى أن القمة تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس في أعمال المنتدى العربي- الصيني ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني، مؤكدا أن مصر لم تشهد تطورا خلال 100 سنة الماضية مثلما شهدته خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ولا بد أن تكون هناك توعية للمواطنين وتعريفهم بما يحدث من تطور في مصر في كل المجالات المختلفة.

ووجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.