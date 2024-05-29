"صغير أنا".. تفاصيل خناقة رضا البحراوى ونجل شعبان عبدالرحيم

أثار عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، من خلال مقطع فيديو قصير منتشر له يتحدث فيه عن خلافه مع "البحراوي".

وتحدث عدوية في الفيديو المنتشر له عبر موقع "فيسبوك" عن سر خلافه مع الفنان رضا البحراوي، بسبب أغنية "صغير أنا"، ورفض "البحراوي" أن يكونا "دويتو" سويًا في الأغنية التي لاقت استحسانا وإعجابا كبيرا من قِبل الجمهور والمتابعين.

وقال عدوية: "عايز أقول لكل الناس إن أغنية صغير أنا، اللي رضا البحراوي بيقدمها بقاله 5 أيام، دي بتاعتي ومن ألحاني، وكلمات إسلام خليل، رضا البحراوي اتصل بيا واستأذني وقالي عايز أغني الأغنية دي في الأفراح وافقت".

وأضاف: "ولما لقيته كل يوم بيغنيها مش بيعمل حاجة في حياته غير يغني الأغنية بتاعتي ويستغلها، فطلبت منه ييجي نسجلها مع بعض لكن رفض".

وأوضح: "قالي الأغنية دي اتهرست وهو اللي هرسها، وهي بتاعت أبويا بقالها 20 سنة، ولكن أنا زودت عليها حاجة، وموجودة بصوتي على اليوتيوب، وبقول لرضا ملوش دعوة بأغنيتي وميغنهاش تاني".

واختتم: "أنا بقى أجيب عمرو سلامة أو الجن الأزرق وأي عفريت يغني معايا أنا حر، محدش يدخل في الموضوع ده وأنا مش هقف جنب حد ملوش خير في حد".

هل رد رضا البحراوى على حديث عدوية

ولم يخرج المطرب الشعبي رضا البحراوي ليرد على ادعاءات وحديث نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم نهائيًا، سواء من خلال الفيديوهات أو حتى من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا الأمر جعل الجمهور يتفاعل مع عدوية شعبان عبدالرحيم في الفيديو الذي نشره.