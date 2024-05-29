الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع" لـ10 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع"، لجلسة 10 أغسطس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحى أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة أمن الدولة العليا محاكمة 73 متهم الجماعات الإرهابية

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