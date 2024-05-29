الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

جريدة الدستور

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024، شغلت مئات الآلاف في مصر،اقتراب الإعلان الرسمي وينتظر أكثر 186.266 ألف طالب وطالبة النتيجة منذ أكثر من أسبوعين بعد انتهاء امتحاناتهم، لمعرفة أي نوع من المدارس الثانوية سيكونون مؤهلين لدخولها.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الوصول للنتائج في المحافظات على النحو التالي:

وأتاحت  وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عقب اعتمادها وظهورها رسميًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الاولي تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر اضغط هنا.
  • الخطوة الثانية اختيار المرحلة التعليمية.
  • الخطوة الثالثة اختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.
  • الخطوة الرابعة كتابة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.
  • الخطوة الخامسة إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
  • الخطوة السادسة نقوم بضغط على أيقونة على "استعلام"

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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة2024

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة الحصول على نتائج العام الدراسي 2023-2024. 

الخطوة الاولي افتح موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من اضغط هنا.

الخطوة الثانية اختر المرحلة التعليمية.

الخطوة الثالثة اختر مربع الصف الثالث الإعدادي.

الخطوة الرابعة ندخل البيانات المطلوبة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك، ثم اضغط على مربع الاستعلام ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2024 

تصدر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بعد إعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، بيانا رسميا للإعلان عن أوائل الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 محافظة القاهرة، بالاسماء والصور والمجاميع مع ذكر اسم مدرسة كلا منهم وادارته التعليمية.

ويقوم محافظ القاهرة بتكريم أوائل الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، لتشجيعهم وحثهم على أهمية الاستمرار في التفوق، وتهنئتهم على المجهود الذي بذلوه طوال العام الدراسي وتوجيه الشكر لأسرهم الذين ساعدوهم على التفوق في حياتهم الدراسية.

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