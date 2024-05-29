الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نيويورك تايمز": إسرائيل تختبر بانتظام تحذيرات بايدن بإيقاف إمدادها إذا اجتاحت رفح

بايدن
بايدن

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل تختبر بانتظام تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يزودها بالأسلحة حال شنها هجومًا على رفح، ومن بين هذه الاختبارات الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين في رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسئولين أمريكيين-أن الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في جنوب غزة كانت "مأساة" لكنها لم تصل لحد انتهاك "الخط الأحمر" الذي وضعه بايدن بشأن حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

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وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن الوفيات كانت كبيرة لكن حجم الهجوم لم يكن كافيًا لتغيير سياسة الولايات المتحدة"، مضيفًا: "لا نريد عملية برية كبيرة"، مشيرًا إلى أن الدبابات الإسرائيلية كانت على مشارف المدينة لمحاولة الضغط على حماس".

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بحسب "نيويورك تايمز"، يواجه بايدن ضغوطًا من مناصريه وأعضاء حزبه لاستخدام سلطته في تقليص الأسلحة إلى إسرائيل كوسيلة للتأثير على سلوكها في الحرب مع العلم بأن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول المسئولية التي تقع على عاتق واشنطن مع تزايد عدد القتلى.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أدى الهجوم على رفح يوم الأحد الماضي، إلى إشعال حريق مميت ما أسفر عن مصرع 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال وإصابة 249، الهجوم الذي أثار غضبًا دوليًا.

وأفادت الصحيفة بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لم تجب عن سؤال حول ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية تجاوزت الخط الأحمر بالنسبة لبايدن.

وقالت (نيويورك تايمز) إن سلوك الجيش الإسرائيلي مشابهًا لما قال بايدن عنه إنه لن يتسامح معه عندما حذر من أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة لمهاجمة رفح.

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وبحسب الأمم المتحدة، فقد فر نحو مليون شخص من رفح خلال الهجوم الإسرائيلي على المدينة بما في ذلك العديد من الأشخاص في الجزء الغربي من المدينة وفي المنطقة المحيطة بالمخيم الذي تعرض للقصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: إن الولايات المتحدة تراقب التحقيق الإسرائيلي في الحادث عن كثب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترجح وجود مستودع ذخيرة لحماس بالقرب من المنطقة التي نفذت فيها الضربة.

وحذر زعماء العالم، بما في ذلك بايدن، من مخاطر القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح دون وجود خطة مناسبة لإجلاء سكان غزة النازحين الذين لجأوا إلى هناك، ولم يتمكن ميللر من تقديم تفاصيل تذكر عن مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من رفح في الأسابيع الأخيرة.

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