الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، انخفاضا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.35 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء، وفقًا لتحديث البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

نتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع الدستور خدمة اخبارية على مدار اليوم ولحظة بلحظة لاستعراض آخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 استقرارًا ليبلغ 47.35 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 انخفاضا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 29-5-2024 في مصر

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-5-2024

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية انخفاضا ملحوظا بلغ نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي Cib

كما شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 انخفاضا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 سجلت تباينا وجاءت الأسعار كالآتي: 

  • سجل سعر الدولار نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.65 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.83 جنيه للبيع.
الدولار سعر الدولا سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاربعاء منتصف التعاملات البنوك البنوك المصرية الدولار اليوم الأربعاء في البنك

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل