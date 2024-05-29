انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، انخفاضا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.35 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء، وفقًا لتحديث البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

نتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع الدستور خدمة اخبارية على مدار اليوم ولحظة بلحظة لاستعراض آخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 استقرارًا ليبلغ 47.35 جنيه للبيع و47.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 انخفاضا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية انخفاضا ملحوظا بلغ نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي Cib

كما شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 انخفاضا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 سجلت تباينا وجاءت الأسعار كالآتي: