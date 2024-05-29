حالة الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة خلال أيام

شهدت حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر اعتدالًا ملحوظًا، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض لتعود إلى معدلات أفضل من الأسبوع الماضي الذي شهد موجة شديدة الحرارة، وقد شهدت الأجواء وجود رياح نشطة وأجواء غائمة نتيجة اقتراب منخفض جوي من البلاد، ما يتوقع أن يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وزيادة الغيوم في الأجواء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى الآن حيث سجلت 27 درجة مئوية، كما من المتوقع أن تتميز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة بنشاط في سرعة الرياح تصل إلى حوالي 30 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى ظهور غيوم جزئية على معظم الأنحاء نتيجة تشكل السحب.

كما يتوقع أن تكون هناك فرص لهطول أمطار على مناطق جنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى، مما يستدعي من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

حالة الطقس غدا الخميس

وتتوقع الأرصاد نشاطا في سرعة الرياح على فترات متقطعة على أغلب المناطق غدا الخميس 30 مايو الجاري، كما تشير التوقعات الجوية إلى حالة غير مستقرة على شواطئ البحر الأحمر، غدا، حيث من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية نتيجة لسرعة الرياح المرتفعة، والتي قد تتجاوز 50 كم في الساعة ومن المتوقع أيضا ارتفاع الأمواج إلى متوسط يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

فيما يتعلق بـ درجات الحرارة، من المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارا على معظم المناطق، مع درجات حرارة مرتفعة خاصة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون السواحل الشمالية الشرقية مائلة للحرارة، أما ليلًا، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة عموما، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

وحذرت الأرصاد من موجة حارة إلى شديدة الحرارة متوقعة على معظم المناطق في الجمهورية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 31 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل حيث تتوقع الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث قد تصل إلى مستويات قياسية في بعض المناطق.

وتنبه الأرصاد الجوية إلى أهمية اتباع إجراءات الوقاية من الحرارة الشديدة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، وارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة وغطاء الرأس عند الخروج في الأماكن المكشوفة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أيضًا نشاط الرياح على فترات متقطعة على معظم الأنحاء خلال الإسبوع المقبل، مما قد يخفف من شدة الحرارة في بعض المناطق.