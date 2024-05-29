الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024.. استعلم عن نتيجة الترم الثاني من منزلك

طلاب
طلاب

يتصدر رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024 محركات البحث على جوجل، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى والصف الأول الثانوى والصف السادس الابتدائى الترم الثانى ونتائج الأزهر لعام 2024، والتى تم اعتمادها قبل أيام وأصبحت متاح الاستعلام عنها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

وتتيح وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس، كخدمة مجانية تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة مجموع الطالب للترم الثانى من العام الدراسى المنتهى 2023/2024 وكذلك درجات كل مادة على حدة بنظام التقديرات بالألوان، بحيث يمكن من خلالها تقييم أداء الطالب على مدار الفصل الدراسى بشكل سهل وسلس دون تعقيد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الثانى 2024

ولتسجيل الدخول إلى رابط نتائج الطلاب ليس عليك سوى تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية واتعليم والتعليم الفنى من هنا، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وبعدها قم باختيار "نتائج الامتحانات"، حدد  الصف الدراسى للطالب.

يتطلب منك لإتمام الاستعلام عن نتيجة الترم الثانى، ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على زر استعلام، لتظهر فى غضون لحظات النتيجة على الشاشة فور اعتمادها رسميًا.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

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البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 نتائج الامتحانات

مواعيد الإعلان عن نتائج الترم الثانى

وتختلف مواعيد الإعلان عن نتائج الترم الثانى لصفوف النقل من المراحل الدراسة المختلفة تبعًا للمحافظة  التابع لها الطالب، والتى تختلف تبعًا لاختلاف موعد بداية ونهاية اختبارات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 2023/2024، وتتيح وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتماد النتائج والإعلان عنها بشكل رسمى، فرصة التظلم على النتيجة فى الإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها نظير سداد رسوم رمزية.

وتجرى عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب لنظام يتسم بالشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه، والحد من أى أخطاء قد تحدث فى رصد الإجابات وتجميع الدرجات.

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