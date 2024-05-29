الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على نتائج مشاركة وحدة السكان ببني سويف في دورة "تنمية مهارات القيادات"

اللقاء
اللقاء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة يتضمن استكمال الجهود في بناء قدرات العاملين المختصين بالجهاز التنفيذي، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع الشركاء المحليين، وفتح آفاق جديدة مع الجامعات وتنفيذ معسكرات مع الشباب والرياضة لتوعية النشء بالتعامل مع ملف السكان من منظور تنموي شامل.

 

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه بلال حبش نائب المحافظ، وتضمن الإشارة إلى مشاركة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد في دعم القضية السكانية، والتي عقدت بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة  وتضمنت عرض الخطة التنفيذية بالقضية السكانية بالمحافظة.

 

ثمن نائب المحافظ المشرف العام على وحدة السكان، التعاون البناء بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.

 

شارك في الدورة عن المحافظة كل من مدير وحدة السكان ببني سويف محمد سيد البحيري ضمن فريق المدربين، نيرة نبيل مسئول التخطيط بالوحدة وعضو إدارة التخطيط والمتابعة، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بالوحدة وعضو المركز التكنولوجي، حيث جرى عرض الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة وعرض التقديرات السكانية، بحضور الدكتورة فاطمة جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

بني سويف وحدة السكان محافظ بني سويف نائب المحافظ سقارة

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