الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تموين المنيا" تضبط 146 مخالفة فى حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية
حملات تموينية

ضبطت مديرية التموين بالمنيا 146 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها. 

وقال وكيل وزارة التموين بالمنيا المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المخالفات المضبوطة منها: 122 مخالفة في المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، و24 مخالفة في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن هناك ضخًا مستمرًا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دءوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى "السكر"؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.

في السياق، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع التسلم، سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر إلى 3 ملايين طن و63 ألف طن قمح حتى الآن من مستهدف 3.5 مليون طن، موضحًا أن الوزارة جهزت 450 نقطة تسلم متنوعة بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الإردب لـ2000 جنيه.

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