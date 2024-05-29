سقوط سيدة من الطابق الخامس فى كمبوند بالتجمع الخامس

سقطت سيدة من الطابق الثالث بأحد العقارات في كمبوند بالتجمع الخامس، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بجراحها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة مفاده سقوط سيدة من الطابق الـثالث بأحد العقارات، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بجراحها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة للوقوف على أسبابها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.