الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين: نرحب باعتراف إسبانيا بدولتنا

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى

رحّب الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية الذي يستهدف تعزيز السلام بالمنطقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا اتخذت قرارًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة.

وأضاف ألباريس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض كل أعمال العنف في قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، كما نؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.

القاهرة الإخبارية اسبانيا اعتراف إسباني السلام الدولة الفلسطينية

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