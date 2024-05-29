الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشعب الجمهوري" يناقش "الحماية الاجتماعية في ظل التحديات" بصالون سياسي

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري

استضاف حزب الشعب الجمهوري، لفيفًا من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف "التيارات السياسية"، في صالون نقاشي حول" الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية"، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

عقد الصالون بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب- ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ناقش الصالون الذي أداره الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي للحزب، عددًا من المحاور حول مختلف التحديات التي تواجه برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، وعرض الحاضرون كيفية التغلب عليها وتعزيز إتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن مناقشة دور المجتمع المدني والأحزاب في هذا الشأن.

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توصيات تتسم بالشمول والواقعية

على الجانب الآخر، رحبت قيادات حزب الشعب الجمهوري، بالمشاركين في طاولة النقاش التي عقدت بهذا الصالون السياسي، وأعربت القيادات عن سعادتها البالغة بهذه المشاركة الهادفة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العام، خاصة أن طرح الأفكار من خلال النقاش يدعم الوصول إلى توصيات تتسم بالشمول والواقعية.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون حضره من الأحزاب والتيارات السياسية، كل من النائب زين الإطناوي، النائبة سولاف درويش (حزب مستقبل وطن)، النائب أحمد فتحي، النائب محمد فريد( تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، النائبة منى عمر، النائب محمود أشرف أبو النصر (حزب حماة وطن)، النائب تيسير مطر (حزب إرادة جيل)، النائب محمد طلبة( حزب المؤتمر)، النائب أحمد مهنا (حزب الحرية).

بينما حضره من حزب الشعب الجمهوري كل من" النائب باهر أمين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، النائب علي أحمد علي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب، النائبة سامية أنسي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والمهندس إبراهيم المانسترلي رئيس لجنة الصناعة المركزية، الأستاذ طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية، الدكتور ذكاء معوض وكيل لجنة الطاقة والبيئة المركزية، الأستاذ شريف هلال معاون شؤون التنظيم، الدكتورة إيمان طلعت، الأستاذة بسمة صفوت، الدكتورة شذا أحمد (أعضاء هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية)، والمهندس إسلام أسامة عضو الأمانة المركزية للتنظيم، الأستاذة سارة علاء عضو اللجنة الإعلامية.

حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الحماية الاجتماعية التحديات الاقتصادية حازم عمر محمد صلاح أبو هميلة زاهر الشقنقيري

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