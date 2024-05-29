محافظ بني سويف يوجه بتلافي بعض الملاحظات والقصور بمنظومة العمل

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

أكد متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الدكتور أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني خلال شهر مايو الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات ببعض القطاعات الخدمية، ومنها وحدة صحة الأسرة بقرية العواونة (مركز إهناسيا)، مستشفى قروي الفنت (بالفشن)، والوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء (مركز بني سويف)، بجانب متابعة اعمال رفع الإشغالات والنظافة علي الطبيعة ببعض شوارع مدينة الفشن.

وقامت لجان المتابعة الميدانية،بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وتم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.

كلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بتلك القرى، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية والمحلية بكافة مراكز المحافظة.

وفي سياق آخر، أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، على تنفيذ حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك والتي استهدفت عدد من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا

أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، شملت 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و10 محاضر لعدم إصدار فواتير و12 محضرا لعدم وجود شهادات صحية سارية، 10 محاضر لمخالفات بالمخابز البلدية شملت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم فتح في المواعيد المقررة،بجانب استصدار قرار غلق لـ6 عيادات لعدم الترخيص، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.