الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تؤكد أهمية دور الشباب والمساواة بين الجنسين في تحقيق السلام والأمن في العالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو"، أهمية دور الشباب والمساواة بين الجنسين في تحقيق السلام والأمن في العالم، مشددة على أن الشباب يستحقون فرص تشكيل مستقبلهم، وحذرت من أن الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يتم تجاهلها في العديد من المناطق في العالم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت "روزماري ديكارلو"، في إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن، أن النزاع المسلح يؤدي إلى تفاقم العقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وأن الفشل أو الانهيار المؤسسي، والإفلات من العقاب، وانعدام الأمن، يفضي إلى تعريض النساء لمخاطر متفاقمة.

وقالت "ديكارلو" إن "التخلص من عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين هي مسألة تتعلق بالإنصاف والحق، ولكنها أيضا وسيلة قوية لتحسين فرص نجاح عمليات السلام والعمليات السياسية".

الأمم المتحدة: 940 ألف شخص نزحوا من رفح فى 3 أسابيع

وأشارت إلى دور النساء اليمنيات على سبيل المثال، في تعزيز عمل الأمم المتحدة المستمر لإعادة إطلاق مفاوضات رسمية رفيعة المستوى، عبر جهود الوساطة المجتمعية التي قمن بها بهدف إطلاق سراح السجناء أو تحقيق وقف إطلاق النار المحلي. وقالت إن الدول الأعضاء يمكن أن تحدث فرقا من خلال الالتزام بتدابير محددة وموجهة لتعزيز القيادة النسائية، بما في ذلك دورها كوسيط.

وأكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام أن الشباب لديهم آمال وتطلعات وأفكار وطاقة للمساهمة الآن، واستشهدت بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الشباب والسلام، والذي أفاد بأن مشاركة الشباب في عمليات السلام لا تزال في حدها الأدنى.

وقالت إنه وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن العنف الانتخابي يعيق مشاركة 82 في المائة من الشباب في 65 دولة، واصفة تلك الإحصائية بأنها "مؤلمة".

txt

الأمم المتحدة: 940 ألف شخص نزحوا من رفح فى 3 أسابيع

وشددت على أهمية خطط العمل الوطنية للشباب والسلام والأمن في لعب دور فعال لإضفاء طابع مؤسسي على المشاركة الهادفة للشباب، فضلا عن الجهود الإقليمية التي تعزز تلك الإجراءات الوطنية.


وأشارت إلى دعم الأمم المتحدة مؤخرا للاستراتيجية الإقليمية العربية للشباب والسلام والأمن التي أطلقتها جامعة الدول العربية، مضيفة أنه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تمكن بناة السلام الشباب من 14 دولة عربية من تطوير خطة عمل لمنطقتهم.
دعت "ديكارلو" إلى الاعتراف بأدوار الشباب والشابات كمدافعين عن البيئة، وقادة مجتمعيين، وناشطين، وعاملين في التعبئة، وبناة للسلام.


وشددت "ديكارلو" على أن المساواة بين الجنسين وتحقيق تطلعات الشباب أمران ضروريان لتحقيق السلام والأمن المستدامين في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن أجندتي المرأة والسلام والأمن، والشباب والسلام والأمن، "لا تقدم لنا مجرد رؤية، بل خارطة طريق. ويتعين علينا جميعا أن نفعل المزيد لجعل الرؤية التحويلية لهذه البرامج حقيقة واقعة".

بدورها، شددت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، على أن الشابات والفتيات يواجهن تمييزا مزدوجا، يزداد حدة أثناء النزاع، وهو التمييز على أساس جنسهن وأعمارهن.

وقالت إن ما يجب القيام به هو التأكد من العمل على تحطيم هياكل السلطة والأعراف الضارة التي تعيق مشاركة الشابات والفتيات الكاملة والهادفة، والتي تقلل من صوتهن ومساهمتهن الحاسمة كقادة، داعية إلى حماية تعليم النساء والفتيات، واستقلاليتهن، وحريتهن في اتخاذ القرار بشأن جميع خياراتهن في الحياة.

وحددت "بحوث" ثلاثة مجالات ذات أولوية تتطلب الاهتمام والالتزام الجماعي، أولها أنه يجب جعل الشابات في قلب عملية صنع القرار الفعلية، وثانيها، مكافحة الانقسام والكراهية والمعلومات المضللة، وثالثها، تمثيل الشابات بشكل أفضل بكثير على طاولة السلام وفي البرلمانات.

وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو دور الشباب والمساواة تحقيق السلام والأمن في العالم إعلام الأمم المتحدة النساء أدوار الشباب

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسي في الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة