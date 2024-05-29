تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها فى التجمع لـ29 يوليو

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، لجلسة 29 يوليو.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة.

وشهدت الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس؛ لمرافعة الدفاع.

وكانت الجلسات الماضية شهدت إرفاق هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث.

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان سلامة القوى العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة أفعالها.