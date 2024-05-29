الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: القمة بين الزعيمين المصرى والصينى فى توقيت حساس دوليًا

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين لها أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية، كما أن القمة بين الزعيمين المصري والصيني لها أهمية بالغة وفي توقيت حساس بالنسبة للأوضاع الدولية وخصوصًا في قطاع غزة، والذي يشهد حرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني المغتصب الذي ضرب بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

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أبرزها الحرب على غزة والتعاون الاقتصادي.. نشاط مكثف للرئيس السيسي في الصين

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عمرو القماطي: قمة الصين تحمل الخير لمصر وتدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ستفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الصينية في مصر

أوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، ستفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، خصوصًا أنه سيكون هناك لقاء للرئيس مع رؤساء كبريات الشركات الصينية وفي ظل حدوث طفرة في استثمارات الصينية خلال السنوات الأخيرة.

أشا عضو مجلس الشيوخ، إلي أن زيارة الرئيس السيسي للصين تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين، وأهمية الدور المصرى ومحوريته على خريطة السياسة الخارجية الإقليمية والدولية واحترامه من قبل القوى الإقليمية والعظمى مثل الصين.

شدد أبوعايشة على الأهمية الاقتصادية للزيارة، والتي تسهم بشكل كبير فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كونها تشتمل على لقاءات عدة سيعقدها الرئيس مع كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات متعددة، وتعزيزًا للاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر بما يسهم فى توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر.

 

ليست كأي زيارة 

اختتم بأن زيارة الصين ليست كأي زيارة، كما أن العلاقات الرفيعة والاستراتيجية بين البلدين تكشف الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية للوصول إلى هذا الوضع والعلاقات بين البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين الصناعة مصر المنتدى العربي الصيني

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