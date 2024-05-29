الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القسام" تنفذ 7 عمليات وتقتل 6 من جنود الاحتلال

جريدة الدستور

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" عن تنفيذ 7 عمليات في مدينة رفح الفلسطينية ومحيطها خلال 14 ساعة وحتى الآن، مؤكدة مقتل 6 من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق رفح

وقالت "القسام"، إنها تمكنت أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر، وفور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مقاتلينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

استهداف عدد من الجنود بقذيفة مضادة للأفراد "TBG"

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا، اليوم الأربعاء، من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع، بينما تمكن مقاتلوها من استهداف عدد من الجنود الصهاينة الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، لافتة إلى أنه تم استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح، بينما تمكنت من تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت سرايا القدس استهداف جرافة عسكرية صهيونية بصاروخ 107 جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح.

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