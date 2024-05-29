البرهان وبلينكن يبحثان استئناف مفاوضات جدة ووقف الأعمال العدائية في الفاشر

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استئناف محادثات جدة والحاجة ووقف الأعمال العدائية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر حسابه على موقع فيسبوك، تطرق عبد الفتاح البرهان خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنتوني بلينكن لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقية وتعزيز التعاون المشترك.

وبحث البرهان وبلينكن الحاجة إلى وقف الحرب في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك لتخفيف معاناة الشعب السوداني بحسب البيان.

وتوقف محادثات جدة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع منذ أشهر والتي كانت تعقد تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لبحث وقف الحرب وإطلاق مفاوضات سلمية لانهاء الصراع.

عقار يلتقي وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار اير أمس وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم برئاسة الرئيس المناوب للجنة الفريق نصر الدين عوض الكريم واللواء منير إبراهيم المسؤول القانوني باللجنة.

وأكد عقار أن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة اذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما مشيرا إلي أن الاستنفار لم يبدأ في السودان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال عقار أنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت اشراف الدولة وأن يخضع للقوانين والمحاسبة بأجل محدد لافتا إلى أنه سيتم اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة في اجتماعه المقبل.

وقدم الوفد شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة حول الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد إعلان رئيس مجلس السيادة لتكوين المقاومة الشعبية لدحر وهزيمة التمرد والقرارات التي صدرت من قبل والي ولاية الخرطوم بتكوين المقاومة الشعبية برئاسة الوالي ومقرر وثمانية لجان إدارية اُوكلت لها مهام مختلفة.

وأوضح الوفد أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد وأن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إسناد القوات المسلحة وحماية الأحياء والقرى إلى جانب الإسناد المدني بغرض إصلاح الخراب الذي خلفه التمرد.

واطلع الوفد نائب رئيس مجلس السيادة علي خطتهم للمساهمة في عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تضررت بالحرب.

‏وشرح الوفد لسيادته عمليات التدريب التي تتم تحت إشراف ورعاية القوات المسلحة، فضلا عن معيقات العمل والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعمالها القانونية التي تنظم العلاقات ما بين المقاومة الشعبية والجهات الرسمية.

وتطرق اللقاء لقاعدة المخالفات والجزاءات والوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن المستنفر.