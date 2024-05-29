الأردن: سنواصل العمل مع إسبانيا لتطبيق حل الدولتين

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعبر عن عزيمة إسبانيا على تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجازر الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية تؤكد ضرورة العمل على وقف العنف بقطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "سنواصل العمل مع إسبانيا والشركاء كافة لتطبيق حل الدولتين وتعزيز السلام بالمنطقة".

