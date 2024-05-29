الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: نشكر الدول الأوروبية الثلاثة على الوقوف مع الجانب الصحيح

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق الأمل للفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا هنا اليوم لنقول شكرًا لإسبانيا على إعطاء الأمل في هذه اللحظات المظلمة، نشكر إسبانيا النرويج وأيرلندا وسلوفينيا على اتخاذها القرار المناسب في الوقت المناسب كونها مع الجانب الصحيح من التاريخ والعدالة".

وتابع: "مع كل الأمور المظلمة والظالمة التي نراها والكارثة الإنسانية في غزة هذه اللحظة المناسبة لتكون هناك منارة ومشعل أمل، ولذلك نشكركم ونأمل أن تتبع خطاكم دول أخرى، لأن الطريق الوحيد للسلام يمر بحل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وانسجام مع كل الدول المجاورة".

وأكد وزير الخارجية السعودي: "إننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بجانب حاجتنا إلى إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية الفورية لغزة".

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