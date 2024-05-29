القبض على شخص وابنه بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى الجيزة

تمكنت الداخلية من ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام "مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين" بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها "30 سلاح أبيض (مطواة)- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع".