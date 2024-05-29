الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا: اتخذنا قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا اتخذت قرارًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة.
وأضاف ألباريس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض كل أعمال العنف في قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، كما نؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إسبانيا تتحمل المسئولية بأن يكون هناك صوت عربي أوروبي مشترك لتعزيز السلام بالمنطقة، كما أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

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