"كل العيون على رفح".. الذكاء الاصطناعي يقود حربا رقمية ضد الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنه مع تصاعد حدة القتال في مدينة رفح وسقوط العشرات من المدنيين بين الفلسطينيين، احتشد الكثير من مشاهير العالم لدعم رفح أمام العدوان الإسرائيلي، خصوصًا بعد محرقة رفح الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 فلسطينيا، وجاءت الحملة العالمية تحت عنوان "كل العيون على رفح".

كل العيون على رفح.. العالم يدعم غزة

وبحسب الصحيفة، حصدت الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر خيامًا في الصحراء، وكتب عليها "كل العيون على رفح"، أكثر من 35 مليون مشاركة خلال 24 ساعة فقط.

وتابعت أن أشهر الأسماء مثل جيجي وبيلا حديد، ونيكولا كوجلان من بريدجيرتون، ومارك روفالو، وجينا أورتيجا، وميليسا باريرا، وممثل غريز أناتومي جياكومو جيانيوتي، وروزي أودونيل والمغني كيهلاني من بين الذين ينشرون الصورة.

وشارك مشاهير آخرون منشورات تعارض تصرفات إسرائيل بدون الصورة، بما في ذلك أريانا جراندي وجيسي ويليامز ومارسيا كروس وسينثيا إريفو وميندي كالينج، كما شاركت دوا ليبا في إدانة العنف وحثت على دعم غزة باستخدام هاشتاج "كل العيون على رفح".

شارك أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام منشورًا لليونيسف، يدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ردًا على ذلك، أطلق آلاف الإسرائيليين حملتهم الخاصة، حيث شاركوا صورة تحت عنوان "أين كانت عيناك يوم 7 أكتوبر؟"، ولكن يبدو أن الحملة الإسرائيلية المضادة لم تستطيع الصمود أمام الحملة العالمية التي يقودها نجوم هوليوود ومشاهير العالم، حيث حصدت الصور التي نشرها النشطاء والمشاهير في إسرائيل أقل من 400 ألف مشاركة فقط.

حصار دولي لانتهاكات إسرائيل في رفح

وتابعت أن يبدو أن القرارت الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والحشد الشعبي العالمي لدعم رفح، وحكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بوقف الحرب على رفح، يعكس مدى انهيار الدعم الدولي لإسرائيل والضغوط التي يتعرض لها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف هذه الحرب.

وأشارت إلى أن الجهود الإسرائيلية الدولية لتبرير حملتها على رفح لم تجدي نفعًا، حيث اعترفت إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية وسط انتقاداتها الحادة لعملية رفح، وشدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أهمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وطلب المدعي العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حماس، وقد أشار الاتحاد الأوروبي أمس إلى نيته زيادة الضغط على إسرائيل لوقف العملية في رفح، بعد ساعات من الهجوم الذي قتل فيه النازحون.

وحذر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، الذي كان يعتبر مؤيدًا لإسرائيل، من مزيد من التصعيد في رفح، وقال إن الوقت قد حان لكي "يتخذ مجلس الأمن إجراء ويتبنى قرارا جديدا"، فيما يتعلق الحرب في قطاع غزة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والحكومات حول العالم التي دعت إلى وقف إسرائيل للعملية في رفح، اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مواقع مختلفة حول العالم، شارك فيها الآلاف.