الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تتسلم جائزة التميز الإعلامى لعام 2024

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

فازت قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير من المنامة .. يوم مميز إن شاء الله للقاهرة الإخبارية بعد ساعات قليلة نتشرف بتسلم جائزة التميز الاعلامي لعام ٢٠٢٤ في ختام اجتماعات وزراء الإعلام العرب".

وهنأ "الطاهري" جميع العاملين بقناة القاهرة الإخبارية خاصًة، والعاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلام المصري عامًة بالفوز بهذه الجائزة المميزة، متابعًا: "مبروك لكل الزملاء في القنوات الإخبارية وطبعًا للكيان الأكبر الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.. مبروك للإعلام المصري."

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الولد والعصفور

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الفائز بالجائزة "الولد والعصفور" يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.

الولد والعصفور القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي العربي فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة وزراء الإعلام العرب

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