ضبط مخدرات بـ600 ألف خلال حملات أمنية مكبرة

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة– البحر الأحمر- أسوان- الأقصر جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (3،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مرسى علم وبحوزتهما بندقية آلية- فرد محلى وعدد من الطلقات- بندقية رش "ضغط هواء"- كمية لمخدر "الهيروين، الشابو"- ميزان حساس.

ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة نصرالنوبة، وبحوزتهما (3،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرالشابو- فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات")، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته (2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(600 ألف جنيه تقريبًا).