الأربعاء 29 مايو 2024
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محافظ كفر الشيخ يناقش موقف رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود وموقف تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والجهات المعنية، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وجهات الولاية، ومسئولى منظومة المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رصد التعديات ومخالفات البناء أولا بأول

أكد محافظ كفر الشيخ أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد بشكل مستمر وبدقة أى تعديات سواء كانت على الأراضى الزراعية او أملاك الدولة، أو نهر النيل، مكلفًا باستمرار المتابعة والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة لرصد أى تعديات ومراجعة كل الإجراءات، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي لصون حق الأجيال القادمة، مشددًا بمحاسبة المقصرين.

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وناقش محافظ كفر الشيخ تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية، مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، لمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف والتعامل معها في المهد بإزالتها، واستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والأجهزة المعنية.

الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة التعديات المتغيرات المكانية محافظة كفر الشيخ

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