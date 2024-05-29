الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي

امتحانات جامعة برج
امتحانات جامعة برج العرب

أجرى الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، جولة تفقدية على سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة رشا علي ياقوت، وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية لشؤون التعليم والطلاب، وسالم فزاع، أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة، شدد الدكتور محمد مرسي الجوهري على ضرورة التزام الطلاب باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، مؤكدًا على أن أي مخالفة ستُعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما حثّ الطلاب على بذل قصارى جهدهم في الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الفحام على أن جميع اللجان الامتحانية تعمل بكامل طاقتها لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام، مشيرًا إلى توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأوضحت الدكتورة رشا علي يقوت أن الجامعة قد وفرت بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث تهوية القاعات والإضاءة المناسبة.  

وتوجه سالم فزاع بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية على جهودهم المتميزة في الإعداد والإشراف على امتحانات نهاية العام الدراسي.

من المقرر أن تنتهي أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في جامعة برج العرب التكنولوجية يوم 13 يونيو المقبل.

وكانت قد شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، في فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، في إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وطموحات الجمهورية الجديدة.

امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
امتحانات جامعة برج العرب
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