تعقيبا على زيارة "السيسي"لـ بكين.. أستاذ علوم سياسية: الصين تنظر لمصر باعتبارها بوابة لإفريقيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذاكرات التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

وتتناولت القمة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

طارق فهمي: الصين تنظر إلى مصر بأنها بوابة إفريقيا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نتائج متوقعة لزيارة الرئيس السيسي لبكين، خاصة أن الصين دولة مهمة وقوية وستسهم هذه الزيارة فى تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي تحت قيادة الرئيسين المصري والصيني.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن القضية ليست المشاركة في المنتديات أو التعاون في ذكرى تحويل العلاقات إلى حوار استراتيجي أو غيره، ولكن أن الجزء الأكبر هو تأكيد نمط التحالفات المصرية وتنوعيها واتجاها إلى مساحات متعددة في إطار الزيارة، خاصة أن مصر تشارك الصين في البريكس في التجمعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن الصين تنظر إلى مصر بأنها بوابة إفريقيا بما لها من مكانه كبيرة، لذلك سيكون للزيارة إنعكاسات عديدة سياسية واقتصادية وإستراتيجية، وبالتأكيد أن مصر تقيم علاقات جيدة مع القوى الكبرى الرئيسة في العالم ولا يوجد ما يعيق تطوير هذه العلاقات على أي مستوى من المستويات التي يمكن أن تحدث، بالتالي زيارة الرئيس السيسي مهة جدًا لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية، ومن المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدة شركات صينية لبحث سبل التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتي تحتل فيها مصر مكانة استراتيجية مهمة.