الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعقيبا على زيارة "السيسي"لـ بكين.. أستاذ علوم سياسية: الصين تنظر لمصر باعتبارها بوابة لإفريقيا

طارق فهمي
طارق فهمي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذاكرات التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

وتتناولت القمة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

txt

الرئيس السيسى يلتقى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى

طارق فهمي: الصين تنظر إلى مصر بأنها بوابة إفريقيا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نتائج متوقعة لزيارة الرئيس السيسي لبكين، خاصة أن الصين دولة مهمة وقوية وستسهم هذه الزيارة فى تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي تحت قيادة الرئيسين المصري والصيني.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن القضية ليست المشاركة في المنتديات أو التعاون في ذكرى تحويل العلاقات إلى حوار استراتيجي أو غيره، ولكن أن الجزء الأكبر هو تأكيد نمط التحالفات المصرية وتنوعيها واتجاها إلى مساحات متعددة في إطار الزيارة، خاصة أن مصر تشارك الصين في البريكس في التجمعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن الصين تنظر إلى مصر بأنها بوابة إفريقيا بما لها من مكانه كبيرة، لذلك سيكون للزيارة إنعكاسات عديدة سياسية واقتصادية وإستراتيجية، وبالتأكيد أن مصر تقيم علاقات جيدة مع القوى الكبرى الرئيسة في العالم ولا يوجد ما يعيق تطوير هذه العلاقات على أي مستوى من المستويات التي يمكن أن تحدث، بالتالي زيارة الرئيس السيسي مهة جدًا لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية، ومن المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدة شركات صينية لبحث سبل التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتي تحتل فيها مصر مكانة استراتيجية مهمة.

السيسي مصر الصين الرئيس الصيني شي جين بينغ المبادرة الصينية

مواد متعلقة

بعد مجازر خيام النازحين برفح.. أبرز النجوم الداعمين للقضية الفلسطينية عبر السوشيال ميديا

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

بعد تصدرها التريند.. 10 نصائح غذائية تجعلك مثل مي نور الشريف

أهمهم الاعتماد على الفواكه والخضروات.. أفكار لوجبة النظام الغذائي القلوي

أخبار فاتتك|الرئيس السيسي يلتقي كبار قيادات الدولة الصينية وتحذير من الوضع الصحي في غزة

آخرهم شيماء سيف.. نجوم خضعوا لعملية تكميم للحصول على جسم مثالي

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بالمدارس الحكومية

وقاية خير من علاج.. نصائح طبية للحجاج لتجنب الأمراض المعدية خلال موسم الحج

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة