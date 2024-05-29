الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماليزيا تسعى لتنفيذ مشروعات جديدة باقتصادية قناة السويس

جريدة الدستور

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا ماليزيًا برئاسة جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، والوفد المرافق له من مسئولي وزارة الزراعة والسلع بماليزيا، وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي.

وضم الوفد أيضًا مؤسسة زيت النخيل الماليزي المستدام، وممثلي شركة Alami Commodities لمشتقات الزيوت النباتية، وشركة Wilmar International المتخصصة في صناعة الزيوت والمواد الكيميائية الزيتية، وشركة Mac World المتخصصة في توريد المواد الخام للأغذية لعدد من العلامات التجارية العالمية، ومؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية MATRADE، بالإضافة إلى عدد من مسئولي السفارة الماليزية بالقاهرة برئاسة رفيدة عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

فرص استثمارية

وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من الفرص أمام الاستثمارات الماليزية في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بمجال نقل وتخزين وصناعة الأغذية، حيث تمثل المناطق الصناعية فرصة أمام أي مطور صناعي يسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة تتمتع بنفاذية لكافة الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يقدم قيمة مضافة لسلاسل الإمداد، فضلًا عن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والذي يخفض من تكلفة النقل والإنتاج، وأشار إلى أن صناعة الزيوت تمثل أمنا غذائيا قوميا للعديد من الأسواق الإقليمية.

من جهته؛ عبر  جوهري بن عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى الرغبة في النظر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كجزء من استراتيجية التوسع في صناعة زيت النخيل حول العالم، خاصة في منطقة شمال ووسط إفريقيا، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لرفع الوعي بأهمية الزيوت الصالحة للطعام ودعم تصنيعها لما تمثله من أهمية للأمن الغذائي عالميًا.

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية إلى ميناء السخنة والأرصفة العاملة به وأعمال التطوير التي تجري بالميناء حاليًا، حيث يتم إنشاء 5 أحواض جديدة، وأرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2.

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