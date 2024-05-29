الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" تعلن قائمة التطعيمات المطلوبة للحجاج

الحج
الحج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن قائمة التطعيمات الإجبارية المطلوبة قبل السفر لأداء فريضة الحج، مؤكدًا توفيرها من خلال المكاتب الدولية المخصصة لتطعيم المسافرين.

وأكد عبدالغفار على ضرورة الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن تكون لدى الراغبين لأداء فريضة الحج أو العمرة شهادة تطعيم بالالتهاب السحائي سارية المفعول خلال آخر 5 سنوات.

وأكد أن هناك توصية بأهمية الحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادى المضاعفات الصحية خلال موسم الحج، لافتًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

أسعار الحج السياحي لعام 2024 الطيران والاقتصادي والبري

وشدد على ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.

طعم السحائي الرباعي المقترن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزارة توفر ما يقرب من 600 ألف جرعة سنويًا من طعم "السحائي الرباعي المقترن" لتطعيم الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا توافر التطعيمات الضرورية للمعتمرين والحجاج في كل مكاتب التطعيمات الدولية، التي يبلغ عددها 160 مكتبًا دوليًا موزعة على كل المحافظات.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان دليلًا إرشاديًا يتضمن طرق الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة لحين الكشف فى عيادات البعثة الطبية المنتشرة فى أماكن إقامة الحجاج المصريين.

txt

قبل سفر الحجاج.. ما يجب على الحاج فعله قبل الحج؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه فى حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة لا بد من استشارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

ونصحت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك فى متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

الصحة التطعيمات الإجبارية فريضة الحج تطعيمات الحجاج تطعيم المسافرين

مواد متعلقة

فحوصات طبية للحجاج قبل السفر للسعودية.. لا غنى عنها

وزير الصحة يلتقى نظيره السعودى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

وزير الصحة يستعرض نتائج التعاون بين مصر ومنظمة الصحة في عدة مجالات صحية

"الصحة": 4 نصائح تساعد مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان

"الرعاية الصحية" و"صحة البرلمان" في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

هبة السويدى: 60% من حالات الحروق تتوفى بسبب العدوى

مدير التشغيل يكشف تفاصيل الخدمات الطبية بمستشفى "حروق أهل مصر"

"الدواء": ورشة عمل عن البناء الفعال لقدرات الصيادلة في القطاع العام

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسي في الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة