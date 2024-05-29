"الصحة" تعلن قائمة التطعيمات المطلوبة للحجاج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن قائمة التطعيمات الإجبارية المطلوبة قبل السفر لأداء فريضة الحج، مؤكدًا توفيرها من خلال المكاتب الدولية المخصصة لتطعيم المسافرين.

وأكد عبدالغفار على ضرورة الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن تكون لدى الراغبين لأداء فريضة الحج أو العمرة شهادة تطعيم بالالتهاب السحائي سارية المفعول خلال آخر 5 سنوات.

وأكد أن هناك توصية بأهمية الحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادى المضاعفات الصحية خلال موسم الحج، لافتًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

وشدد على ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.

طعم السحائي الرباعي المقترن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزارة توفر ما يقرب من 600 ألف جرعة سنويًا من طعم "السحائي الرباعي المقترن" لتطعيم الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا توافر التطعيمات الضرورية للمعتمرين والحجاج في كل مكاتب التطعيمات الدولية، التي يبلغ عددها 160 مكتبًا دوليًا موزعة على كل المحافظات.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان دليلًا إرشاديًا يتضمن طرق الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة لحين الكشف فى عيادات البعثة الطبية المنتشرة فى أماكن إقامة الحجاج المصريين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه فى حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة لا بد من استشارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

ونصحت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك فى متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.