الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم الوادى الجديد يهنئ طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

هنأ المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، طلاب المحافظة الناجحين والناجحات في الشهادة الإعدادية وأوائل المحافظة العشر عقب اعتماد النتائج، اليوم الأربعاء.

وتقدم وكيل التعليم بالوادي الجديد، بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين ومن ساهم  في ظهور امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمظهر اللائق والمشرف ومرور إجراءات التأمين بكل دقة وانضباط وفق خطة عمل محكمة لاقت استحسان الجميع.

وبعث وكيل التعليم خالص الشكر والتقدير لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ولمديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة والوكلاء للتعاون الجاد والمثمر والتكاتف لسير أعمال الامتحانات بكل دقة وانضباط، كما بعث رسالة شكر وتقدير  لفريق العمل بالمطبعة السرية ولجان النظام والمراقبة والكنترول ولجان تقدير الدرجات بالمديرية والإدارات التعليمية لجهدهم المبذول.

وشكر "عبدالعزيز" إدارات  التعليم الثانوى -  الإعدادى - الابتدائى - التعليم الفنى - التربية الخاصة - شئون الطلبة - الأمن - الإحصاء - المكتب الفنى - الحملة الميكانيكية -  العلاقات العامة بالمديرية والإدارات التعليمية، غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية  وجميع أعضائها  لجهودهم المبذولة طوال فترة الامتحانات والمتابعة اللحظية لسير أعمال الإمتحان وتذليل كل العقبات إن وجدت.

كما بعث رسالة لجميع مديرى المدارس وموجهى العموم بالمديرية  والمعلمين والمعلمات والسادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين  بجميع مدارس المحافظة لتحقيق رسالتهم السامية فى تقديم أفضل ما لديهم من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، وكذلك بعث وكيل التعليم.


وشكر أيضًا  قطاع أمن المحافظة للتعاون المثمر والبناء في تأمين وسلامة الامتحانات، وقطاع الكهرباء والوحدات المحلية وكل المرافق للتعاون المثمر مع قطاع تعليم المحافظة والذي له أبلغ الأثر في نجاح منظومة العمل.

وكيل التعليم الوادي الجديد تهنئته لطلاب الناجحين والناجحات الشهادة الاعدادية إعتماد النتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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