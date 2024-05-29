الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز قرارات "تنفيذي كفر الشيخ" في جلسته الشهرية

تنفيذي كفر الشيخ
تنفيذي كفر الشيخ

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذ لمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قرارات المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ، على تجديد القرار رقم 20549 لسنة 2018 لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق بقرية شابة.

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 160م2 مقام عليها السجل المدنى بقرية الجرايدة ببيلا.

ووافق المجلس على الترخيص لشركة دسوق للبترول (دسوكو) للبدء في حفر بئر استكشافي بمركز سيدى سالم كفر تيدا، كما وافق المجلس تعديل قرار التخصيص رقم 2022/2854 لإنشاء مجمع سكني بقرية برمبال مركز مطوبس ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى -حياة كريمة.

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تطوير ورفع كفاءة شوارع وكورنيش مصيف بلطيم في كفر الشيخ

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 100 م أرض أملاك أميرية لإقامة مكتب بريد العظمة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى بكار مركز مطوبس، ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة والبالغ مساحتها 6612م2 لإقامة قسم مرور عليها.

ووافق المجلس التنفيذي على تغيير اسم مدرسة الكردى للتعليم الأساسى باسم الشهيد يوسف إبراهيم أبو عيانة بقلين، ووافق المجلس على تعديل قرار المحافظة رقم 730 لسنة 2024 لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنات عليها بناحية رزق جاويش بقرية سد خميس سيدى سالم.

وفي سياق منفصل، فقد شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن على ضرورة تحسين خدمات البني التحتية المقدمة للمواطنين والعمل علي تحسينها باستمرار.

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