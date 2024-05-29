انطلاق الاحتفالات السنوية لدير جبل الطير بالمنيا..6 يونية

تنطلق الاحتفالات السنوية لدير السيدة العذراء مريم بجبل الطير في محافظة المنيا، بدءًا من يوم 6 يونيو المقبل ولمدة أسبوع.

ويقيم دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير،احتفالاته السنوية خلال فترة الخماسين المقدسة،بالتزامن مع اقتراب عيد الصعود المقدس.

ويترأس احتفالات دير السيدة العذراء مريم،الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوطوتوابعها في المنيا، مع كهنة ديرجبل الطير.

*نهضة روحية يومية خلال الاحتفالات

ينظم دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بشكل يومي خلال فترة الاحتفالات، نهضة روحية يومية خلال أسبوع الإحتفال، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة.

ويشارك في احتفالات دير جبل الطير ما يقرب من مليون قبطي من مختلف محافظات مصر،احتفالًا بهذا الدير الذي يعد أحد أهم مسارات العائلة المقدسة.

وتقام يوميًا قداسات صباحية بالدير، بمشاركة كهنة وشمامسة وخدام الدير،وبحضور الآلاف من الأقباط.

*ما هو دير جبل الطير بالمنيا

يقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمحافظة المنيا فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام 328م، والكنيسة منحوته في الصخر.

وتم حفر المعمودية داخل الدير في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف ارضية الصحن ويغطية باب خشبي اما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان.

وتعتبر المغارة هي المكان الذي أقيمت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وكانت تلك المغارة غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه بعد أن تم أكتشاف الصليب المقدس.

وأدرج الدير ضمن أماكن مسار العائلة المقدسةكموقع للحج المسيحي من جانب الفاتيكان خلال عام 2027 الماضي.