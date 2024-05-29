تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى "رشوة آثار إمبابة"

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم " أحمد. ع" والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا، لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم "أ.ع وم.ح"، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أحلام.ع" و"م.ا"، عما أسند إليهم من ارتكاب جريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة "ضياء.س" و"رمضان.ح" و"إ.ع" و"أحمد.ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "شادي.ح" بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ"رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، عن أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.