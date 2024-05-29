الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط يلتقى نائب الرئيس الصينى ووزير الخارجية أثناء زيارته للصين

ابو الغيط
ابو الغيط

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، هان تشنغ نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش زيارة الأمين العام لبكين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني التي تعقد يوم 30 الجاري ببكين.

الصين ثانى أكبر شريك تجارى للدول العربية

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين، والتي تتأسس على الثقة والاحترام المتبادل، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجانبين، مؤكدًا أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى ما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي لعام 2023.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بشكل فوري وخلق مسار سياسي يفضي لإنشاء الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس الصيني بقرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مملكة البحرين، والذي تضمن التأكيد على الموقف العربي الداعم لمبدأ الصين الواحدة.

أحمد أبوالغيط يشكر الصين

كما أشار المتحدث إلى اللقاء الذي عقد بين الأمين العام والسيد وانغ يي وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث أعرب أبو الغيط عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة المبذولة من الجانب الصيني لإنجاح أعمال الدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين، والتي تكتسب أهمية خاصة نظرًا لاحتفائها بمرور 20 عامًا على إنشاء المنتدى الذي تأسس عام 2004.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادلًا لوجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص الوضع الإنساني المأسوي في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي القطاع، وما نتج عنها من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع، ومنع الاحتلال لدخول المساعدات بما أوصل الشعب إلى حافة المجاعة، وشدد الطرفان على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية التعاون العربي الصيني الصين التبادل التجاري

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