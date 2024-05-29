إقبال طلاب الثانوية العامة بمطروح على مبادرة حياة كريمة "تقدر في 10 أيام"

شهدت مبادرة مؤسسة حياة كريمة بمطروح “ تقدر في 10 أيام ” إقبال كبير من طلبة الثانوية العامة، للمشاركة في المراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

_اقبال كثيف

وأكد الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أن خطة الحشد التي تم وضعها للترويج للمراجعات أثمرت عن اقبال كبير لطلبة مطروح لحرصهم علي حضور المراجعات النهائية للثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمبادرة " تقدر في 10 أيام " التي بدأت فعاليات المراجعات اليوم الأربعاء من 10 صباحا حتي 3 ظهرًا علي فترتين، في مرسي مطروح بقاعة مجلس العمد والمشايخ، والعلمين بمدرسة تحيا مصر، وفي مدرسة الحمام الثانوية بنات.

_إنشاء جروب

وأعلن منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح عن إنشاء جروب علي الواتساب للانضمام طلبة الثانوية العامة https://chat.whatsapp.com/HYtEEOTxWt7FnPhi2Z5xFN

لضمان تجمع وتواجد اكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة من المراجعات النهائية لابنائنا الطلبة قبل انطلاق امتحانات الثانوي العامة بــ 10 أيام، وتم توزيعها عصائر ومشروبات سريعة ومياة معدنية علي الطلبة، موجها الشكر لجدعان حياة كريمة بمطروح علي خروج المراجعات النهائية للثانوية العامة بشكل لائق ومشرف لأبنائنا الطلبة.

في سياق أخر، كان قد شهد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، أمس الثلاثاء، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة “الموسم الرابع” 2023-2024، على مستوى المنطقة، بمقر قاعة الجودة والتدريب، بمجمع مطروح النموذجي، بحضور منسق عام المشروع بالمنطقة هالة سعيد، وأعضاء لجنة التحكيم.

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