تعزيز الألوية والقوات.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يوسع عملياته العسكرية فى رفح الفلسطينية

علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، بشير جبر، على دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بلواء بيسلماح التابع لسلاح المشاة إلى رفح الفلسطينية ليرتفع عدد الألوية فيها إلى 6.

وقال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، بشير جبر، إن ما يحدث على الأرض هو تعزيز للقوات الإسرائيلية في داخل قطاع غزة لا سيما في مدينة رفح التي تتوسع فيها العمليات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، حتى وصلت هذه الآليات خلال ساعات الليل إلى مناطق غرب مدينة رفح وقامت باستهدافات واسعة وقوية باتجاه المناطق الغربية عبر الرصاص الذي تحمله هذه الآليات والقذائف، بالإضافة إلى القذائف المدفعية المتمركزة بشرق مدينة رفح والتي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه كل شبر بالمحافظة.

إحراق مخازن تحوى مستودعات للمواد الغذائية بمنطقة كف المشروع

وأكد، أنه لا يوجد مناطق آمنة كما تدعي إسرائيل في قطاع غزة، بجانب المدفعية الإسرائيلية قصفت صبيحة هذا اليوم منطقة كف المشروع الواقعة شمال مدينة رفح ما أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين كشهداء وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى ما تسببه هذه القذائف بإحراق مخازن تحوي مستودعات للمواد الغذائية في تلك المنقطة، مما يدفع إلى تعزيز سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81420 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.