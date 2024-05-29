الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط صاحب مصنع مخدرات فى جنوب سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نحجت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ15 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة جنوب سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر بالجيزة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والمعدات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

احد العناصر الاجرامية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية كمية كبيرة المواد المخدرة 15 مليون جنية

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على 2.4 مليون جنيه في الغربية

ضبط 24 ألف مخالفة مرروية خلال 24 ساعة

"الداخلية" تحدد سعر الرخص والتصاريح المؤقتة بـ150 جنيهًا

سقوط عاطل وزوجته بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالمنوفية

ضبط 290 قضية مخدرات و200 سلاح ناري في 24 ساعة

ضبط 10 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و2505 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تحرير 173 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء

ضبط 15 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على المخابز

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة