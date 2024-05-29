سقوط صاحب مصنع مخدرات فى جنوب سيناء

نحجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ15 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة جنوب سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر بالجيزة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والمعدات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.