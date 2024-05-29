رحاب موسى: زيارة الرئيس السيسي للصين تمثل حدث استراتيجي مهم في العلاقات المصرية الصينية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين ولقائه مع الرئيس الصيني، تمثل حدثًا استراتيجيًا هامًا في مسار العلاقات المصرية-الصينية، وستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما ستعزز من دور البلدين في المنطقة.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذه الزيارة تاتي في وقت م هم تشهد فيه العلاقات البلدين زخما كبيرا وتقاربا ملحوظا في عهد الزعيمين، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الصيني تطورات الأوضاع في غزة، يؤكد جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، فالدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، وظهر ذلك خلال العديد من المشروعات الاستثمارية الكثيرة التي أقامتها الصين في مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الصين و22 عضوا في الجامعة العربية، يستهدف تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.

ويواصل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته للصين لليوم الثاني التقى فيها الرئيس الصيني ويشارك الرئيس السيسي في قمة بكين، ومن المقرر أن تتناول القمة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

كما شهدا الرئيسين توقيع عدة اتفاقيات ومذاكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات.