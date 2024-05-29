حبيبته وشريكته فى مشروع الوشم.. من هي طليقة سفاح التجمع الخامس؟

يبحث العديد من رواد السوشيال ميديا عن من هى طليقة سفاح التجمع الخامس وذلك بعد أن اعترف فى التحقيقات أن السبب وراء تحوله إلى قاتل هى طليقته التى كانت تخونه بكثرة.

من هي طليقة سفاح التجمع الخامس؟

قال سفاح التجمع إن زوجته بلوجر أيضًا وتعمل فى مجال التجميل، تدعى لبنى وهى من محافظة الإسكندرية وتعيش في إنجلترا، وكان يجمعهمت علاقة حب وترابط ، وصلت إلى أنها كانت شريكة له في مشروعه بعد عودته من أمريكا.

وأقام كريم وزوجته لبنى مشروعا في عام 2017 قبل أن ينتقل إلى عقار آخر بالتجمع الخامس، وكان هذا المشروع مركزا للرسم والوشم، وظل هذا المركز يعمل لمدة 3 سنوات.

اعترافات صادمة من سفاح التجمع الخامس

كشفت اعترافات المتهم في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، خلال التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصورهن، بحسب بيان النيابة العامة.

صورة سفاح التجمع الخامس وطليقته

مقاطع جنسية للضحايا على هواتف المتهم

فى اعترافات مثيرة للجدل قال سفاح التجمع الخامس إنه كان يصور ضحاياة، وأكدت التحقيقات عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليهن.

وترجع بداية القصة إلى القبض على كريم سفاح التجمع بعد العثور على جثة لسيدة ملقاة في منطقة صحراوية ببورسعيد، واعترف خلال التحقيقات بقتل 3 من الضحايا بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعاطي المخدرات والمواد المذهبة للوعي، وذلك كما جاء في بيان النيابة العامة وفى التحقيقات وتستكمل جهات التحقيق الإجراءات اللازمة.