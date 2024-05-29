الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبيبته وشريكته فى مشروع الوشم.. من هي طليقة سفاح التجمع الخامس؟

زوجة سفاح التجمع
زوجة سفاح التجمع

يبحث العديد من رواد السوشيال ميديا عن من هى طليقة سفاح التجمع الخامس وذلك بعد أن اعترف فى التحقيقات أن السبب وراء تحوله إلى قاتل هى طليقته التى كانت تخونه بكثرة. 

من هي طليقة سفاح التجمع الخامس؟

قال سفاح التجمع إن زوجته بلوجر أيضًا وتعمل فى مجال التجميل، تدعى لبنى وهى من محافظة الإسكندرية وتعيش في إنجلترا، وكان يجمعهمت علاقة حب وترابط ، وصلت إلى أنها كانت شريكة له في مشروعه بعد عودته من أمريكا.

وأقام كريم وزوجته لبنى مشروعا في عام 2017 قبل أن ينتقل إلى عقار آخر بالتجمع الخامس، وكان هذا المشروع مركزا للرسم والوشم، وظل هذا المركز يعمل لمدة 3 سنوات.

اعترافات صادمة من سفاح التجمع الخامس

كشفت اعترافات المتهم في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، خلال التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصورهن، بحسب بيان النيابة العامة.

صورة سفاح التجمع الخامس وطليقته

بعدما أثار "سفاح التجمع" الزعر.. هذه صفات الشخص غير السوي نفسيًا

اعترافات مثيرة لـ سفاح التجمع حول ضحاياه.. ماذا قال؟

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

مقاطع جنسية للضحايا على هواتف المتهم

فى اعترافات مثيرة للجدل قال سفاح التجمع الخامس إنه كان يصور ضحاياة، وأكدت التحقيقات عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليهن.

وترجع بداية القصة إلى القبض على  كريم  سفاح التجمع بعد العثور على جثة لسيدة ملقاة في منطقة صحراوية ببورسعيد، واعترف خلال التحقيقات بقتل 3 من الضحايا بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعاطي المخدرات والمواد المذهبة للوعي، وذلك كما جاء في بيان النيابة العامة وفى التحقيقات  وتستكمل جهات التحقيق الإجراءات اللازمة.

سفاح أخبار سفاح التجمع الخامس اعترافات سفاح التجمع العثور علي الجثة الرابعة من ضحايا سفاح التجمع سفاحين سفاح التجمع الخامس طليقة سفاح التجمع الخامس من هي طليقة سفاح التجمع

مواد متعلقة

اتهامات بالسرقة وتراشق بالألفاظ.. "عدوية" يفتح النار على "البحراوي" بسبب “صغير أنا"

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة