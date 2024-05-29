الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرح فيلم "تانى تانى" لـ غادة عبدالرازق فى دور العرض السينمائية بالخليج غدًا

فيلم تاني تاني
فيلم تاني تاني

قررت الشركة المنتجة لفيلم "تاني تاني" للنجمة غادة عبدالرازق طرح الفيلم غدًا بدور العرض السينمائية في الخليج. 

ويشهد الفيلم عودة النجمة غادة عبدالرازق لجمهور السينما بعد فترة غياب طويلة. 

وحقق فيلم تاني تاني خلال أسبوع عرض فقط إيرادات بلغت قيمتها 368643 جنيهًا، ليحتل المركذ الخامس في قائمة إيرادات شباك التذاكر. 

شخصيات فيلم تاني تاني 

تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة بنك، وهي أرملة ولها ابنة.

ويجسد أحمد آدم، دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو)، الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

أبطال فيلم تاني تاني

ويشارك في فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ، الذي يقدم دور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبدالرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل على. 

الأفلام المتنافسة

وتتنافس 6 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليًا، وهي السرب من بطولة أحمد السقا، وفيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، وفاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد، وفيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، وانضم موخرًا فيلم "تاني تاني" وفيلم "بنقدر ظروفك".

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