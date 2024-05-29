الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز

خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة على كل المستويات

جريدة الدستور

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة على كل المستويات على مدار العقد الماضي، لافتًا إلى أن القمة المصرية الصينية بالعاصمة بكين  تمثل أهمية كبيرة، من حيث التوقيت.

 

وقال “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، إن العلاقات المصرية الصينية علاقات شراكة استراتيجية شاملة منذ رفع مستوى التمثيل في عام 2014، وعلى مدار العقد الماضي شهدت العلاقات بين الدولتين طفرة كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأيضا على المستوى السياسي والتعاون بين البلدين في كل المجالات الأخرى سواء العلمية أو الثقافية.

 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن هذا التعاون والتوافق بين البلدين يعكس الأسس القوية التي بنيت عليها العلاقات المصرية الصينية، موضحا أن مصر أول دولة عربية إفريقية تعترف بدولة الصين عام 1955، مؤكدا أنه على مدار السنوات الماضية هناك توافق في الرؤية في جميع القضايا العالمية والعديد من المجالات.

 

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة استثنائية خاصة في تطوير التعاون الثنائي، على المستوى الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 16 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري خارجي لمصر.  

القمة المصرية الصينية بالعاصمة بكين

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