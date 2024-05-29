القاهرة الإخبارية: الاحتلال منع دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء لقطاع غزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إنه حتى الآن ارتفع عدد الشاحنات التي عبرت من منطقة معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم إلى 194 شاحنة مساعدات إنسانية البعض منها داخل منطقة التفتيش، وتم إفراغ الحمولة الخاصة به وتسليمها للأمم المتحدة، وبدأت الشاحنات منذ قليل في العودة مرة أخرى إلى الجانب المصري بعدما أفرغت الحمولة الخاصة بها.

وأضاف المطعني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللافت على مدار الساعة الماضية، وجود عدد من الشاحنات التي تحمل مواد البناء سواء من الحديد أو الأدوات الخاصة بالصرف الصحي، وتم رفض هذه الشاحنات من قبل سلطات الاحتلال بمعبر كرم أبوسالم، وقالوا إن مواد البناء لن تدخل إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر تكرر أيضًا في الشاحنات الخاصة بالوقود سواء السولار أو الغاز في اليوم الأول والثاني لدخول المساعدات.

وأوضح أنه بالأمس دخلت أربع شاحنات خاصة بالسولار، وتم بالفعل عبورها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم بعدما سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المعبر بعبور هذه الشاحنات من الوقود، واليوم لم تعبر أي من شاحنات الوقود إلى معبر كرم أبوسالم حتى هذه اللحظات، ولكن ربما في الساعات المقبلة قد تعبر.