الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة بني سويف يكرم الطلاب الفائزين بمهرجان "إبداع 12"

التكريم
التكريم

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم بجلسته رقم 233  الطلاب  الفائزين بــ 5 جوائز فى مجال الفنون التشكيلية والافلام القصيرة بمهرجان إبداع في نسخته الـ 12 والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب “الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

تهنئة الفائزين

 ووجه رئيس جامعة بني سويف التهنئة للفائزين، حيث حصلت الطالبة إسلام أحمد فتحي بكلية الآداب  على المركز الاول في مجال النحت غير متخصص، وحصل الطالب مكاريوس راضي يوسف بكلية الحقوق  على المركز الاول في مجال التصوير الملون غير متخصص، وحصل الطالب احمد شوقي سيد بكلية الحقوق على المركز الثاني نحت غير متخصص، وحصل الطالب محمد هشام عبد اللطيف بكلية الفنون التطبيقية على المركز الثاني في مجال الاشغال الفنية متخصص، وحصل الطالب احمد مصطفى محمد عبد الفضيل بكلية الاعلام  على المركز الثاني في مجال الافلام القصيرة متخصص.

 كما وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة رعاية الشباب تحت اشراف الكابتن محمد فاروق، لجهودهم المبذولة في تدريب الطلاب وتنمية واكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم لما للأنشطة الطلابية من دور هام في بناء الشخصية المتكاملة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وأن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزه الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وفي سياق آخر، كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم233، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر مايو الجاري، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة
 

بني سويف رئيس الجامعة منصور حسن ابداع 12 الطلاب

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