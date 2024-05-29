سؤال برلمانى حول أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن آلية الدولة المصرية لحل النقص في الدواء، وعدم تصنيع المواد الفعالة في مدينة الدواء.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن كثرة الشكاوى بشأن نقص أصناف الدواء في السوق تشير إلى أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسئولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له.

سؤال برلمانى حول نواقص الدواء وارتفاع أسعارها ودور مدينة الدواء فى حل الأزمة

وأكدت أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل، إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

سؤال برلمانى حول نواقص الدواء وارتفاع أسعارها ودور مدينة الدواء فى حل الأزمة

ووجهت النائبة راوية مختار تساؤلات هامة للحكومة حول ما رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟، وما الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء؟، خاصة ونلاحظ وجود تقاعسا وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء، وما رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟، ومدينة الدواء من الأزمة هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا؟، ولماذا لا تتم صناعة المادة الفعالة فيها؟.