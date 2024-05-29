الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها يطلب استدعاء "اللجنة الخماسية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لدفاع مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات، المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. 

وطلب دفاع المتهمة سماع شهادة جيرانها واستدعاء اللجنة التي قامت بإعداد التقرير الخماسي، كما طلب تأجيل للقضية لتقديم تقرير استشاري نفسي، موكدًا أن المتهمة لم تكن واعية وقت الجريمة.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكانت الجلسات الماضية شهدت إرفاق هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث.

وكانت قد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان سلامة القوى العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة أفعالها.

محكمة جنايات القاهرة علم الطاقة مضيفة الطيران التونسية محاكمة

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