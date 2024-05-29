الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيت ميدلتون تتجاوز مرحلة صعبة في معركتها ضد السرطان

كيت
كيت

وفقًا لتقرير جديد، فإن أميرة ويلز كيت ميدلتون، قد تجاوزت مرحلة صعبة في علاجها من السرطان خلال الأسابيع الأخيرة، وتشعر بتحسن كبير.

على الرغم من أنها ظلت خارج الأضواء بشكل كبير منذ الكشف عن تشخيصها في مقطع فيديو مسجل مسبقًا في مارس، يبدو أن الانفصال عن الحياة العامة قد كان له تأثير إيجابي على حالتها، إذ تفيد التقارير بأن مسار العلاج الكيميائي الوقائي قد كان ناجحًا، بحسب موقع نيويورك بوست.

وأكد صديق العائلة المالكة لمجلة "فانيتي فير" أن تحمل كيت للعلاج كان مطمئنًا للغاية، وأن حالتها قد تحسنت بشكل كبير في الواقع.

كيت ميدلتون تؤجل عودتها إلى العمل

على الرغم من عودتها لفترة وجيزة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي لمشاركة مشروع كانت تعمل عليه، فقد أفادت المصادر المقربة منها أن الأم لثلاثة أطفال ليست على استعداد للعودة إلى واجباتها الملكية في الوقت الحالي.

وقالت المصادر: "ليس هناك جدول زمني محدد، وبالتأكيد ليس هناك ضغط على توقيت عودتها. ستعود كيت إلى العمل بنسبة 100% عندما تشعر بأنها جاهزة وعندما تحصل على الموافقة الطبية. ولكنها شاركت التحديثات المتعلقة بالعمل لتطمئن الجمهور بأن حالتها تتحسن".

وفقًا للمطلعين، فإن الأميرة كاثرين شاركت التحديث المتعلق بالعمل لتطمئن الجمهور بأنها تتجاوز المرحلة الصعبة في علاجها من السرطان.

مرض كيت ميدلتون 

قالت أميرة ويلز إنها كانت في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، حسبما أعلنت في 22 مارس 2024، في بيان بالفيديو، ولم تحدد نوع السرطان.

جاء التشخيص بعد أن خضعت كيت لعملية جراحية كبرى في البطن في يناير الماضي. وقالت في الفيديو: "في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن حالتي غير سرطانية، وكانت الجراحة ناجحة، ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان.

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