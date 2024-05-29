الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 39 محضرًا بمخالفات تموينية وصحية وبيئية في "سمسطا" ببني سويف

الحملة
الحملة

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، اليوم الأربعاء، على تنفيذ حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، شملت 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و10 محاضر لعدم إصدار فواتير و12 محضرا لعدم وجود شهادات صحية سارية، 10 محاضر لمخالفات بالمخابز البلدية شملت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم فتح في المواعيد المقررة بجانب استصدار قرار غلق لعدد 6 عيادات لعدم الترخيص، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات  القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وسامح يسن فرع جهاز حماية المستهلك.

بني سويف حماية المستهلك السكرتير العام المساعد سمسطا تحرير محاضر

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