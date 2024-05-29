أبرزها الحرب على غزة والتعاون الاقتصادى.. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى الصين

يشهد جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطًا مكثفًا، خلال تواجده بالعاصمة بكين، تلبية لدعوة نظيره “شي جين بينج”، لزيارة جمهورية الصين الشعبية.

تضمنت الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وتمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

استقبال بمراسم رسمية

استقبل الرئيس الصيني الرئيس السيسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني للدولتين واستعراض حرس الشرف، وتلا ذلك عقد محادثات بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد صدر بيان مشترك يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان عن عام "الشراكة المصرية الصينية"، الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

ضرورة وقف الحرب في غزة

وتناول اللقاء رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسى على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدًا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآس إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية.

الرئيس الصيني يشيد بدور مصر فى التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية

وأشاد الرئيس الصيني بدور مصر المحوري وجهودها الدءوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس السيسى على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

وشهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين مصر والصين

كما التقى الرئيس السيسي، مع "تشاو له جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث شهد اللقاء تأكيد الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين، كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية.

‏‎كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يساعد على تبادل الخبرات التنموية بين الشعبين الصديقين، وفي هذا الإطار تم تثمين الجهود التي تقوم بها الشركات الصينية في دعم المشروعات القومية في مصر، وتأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود، خاصة في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات، وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة.

مصر من أقدم وأعرق الحضارات

‏‎ومن جانبه؛ أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص الصين على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم، ومثمنًا دور مصر المحوري دوليًا وإقليميًا، لاسيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية.